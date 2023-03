Bärlauch-Pesto: Das beste Rezept

Sind Sie schon in den Genuss des diesjährigen Bärlauchs gekommen? Wenn nicht, halb so schlimm: Unser pfiffiges Pesto-Rezept steht schon bereit, um nachgekocht zu werden. Mahlzeit!

Zubereitung

Rezept für 350ml



Zubereitung:

1. Den Bärlauch verlesen, waschen, trockenschütteln und grob schneiden. Die Walnusskerne in einer Pfanne trocken unter Schwenken duftend anrösten, zur Seite ziehen, abkühlen lassen und grob zerstoßen.



2. Bärlauch mit den Walnüssen, Salz, Olivenöl und etwas frischem Pfeffer in einem Mixer nicht zu fein zu einem Pesto mixen. Den Parmesan zum Schluss dazugeben und kurz einmixen.



3. Das Pesto in ein Glas füllen, mit etwas Olivenöl bedecken und im Kühlschrank aufbewahren.