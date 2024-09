Gebäude evakuiert: Brand am Wiener Hauptbahnhof

Am Samstagvormittag kam es aufgrund eines Brandes in der Tiefgarage des Hauptbahnhofs in Wien zu einem Feuerwehreinsatz.

Für knapp eine halbe Stunde war der Wiener Hauptbahnhof am Samstagvormittag evakuiert worden. Die Feuerwehr war wegen eines Brandes in der Tiefgarage gerufen worden, welcher umgehend mit einer Kübelspritze gelöscht werden konnte. Wie Jürgen Figerl von Berufsfeuerwehr Wien gegenüber oe24 erklärte, konnte die Lage schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatten die Einsatzkräfte entschieden, vorsichtshalber den Bahnhof zu evakuieren. Dabei betonte er, dass zu keinem Zeitpunkt Personen durch das Feuer gefährdet waren.