Geschenke-Alarm um Weihnachten

Umfrage: 32 Prozent der Österreicher werden dieses Jahr keine Weihnachtseinkäufe machen.

In 41 Tagen ist Weihnachten, viele Österreicher müssen sich dieses Jahr aber auf ein Fest ohne Geschenke einstellen. Wie eine aktuelle Umfrage der Offerista Group und Shopfully zeigt, will jeder dritte Österreicher dieses Jahr keine Weihnachtseinkäufe machen. 15 Prozent geben die geringere Kaufkraft als Grund dafür an - sie können sich Weihnachtsgeschenke also schlichtweg nicht leisten.

29 Prozent der österreichischen Befragten planen, ihre Weihnachtseinkäufe im Laufe des Dezembers zu erledigen und 16 Prozent dann, wenn die Weihnachtsaktionen beginnen.

So schenkt Österreich

Auf der Suche nach den besten Weihnachtsangeboten recherchieren 65 Prozent der Verbraucher am liebsten online, gekauft wird dann sowohl online als auch offline. Ausschlaggebend ist dabei das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Am liebsten schenken die Österreicher auch dieses Weihnachten wieder Kleidung, Sportartikel und Spielwaren. Beliebt sind auch weiterhin Lebensmittel, Getränke und Kosmetikartikel.