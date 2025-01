Goldschatzräuber schlugen auch in Österreich zu

In Ingolstadt startete am Dienstag der Prozess gegen einen Ber­liner Weinhändler, einen Ent­sorger, einen Fernmeldetech­niker und einen Buchhalter, die seit 16 Jahren in Tank­stellen und Supermärkte in ganz Deutschland und Öster­reich eingebrochen sind und unter anderem einen Goldschatz erbeuteten.

Wien, Ingolstadt. Es war der be­deutendste Gold-Fund des 20. Jahrhunderts: Doch vom gestohlenen Kelten-Schatz im "Kelten Römer Museum" in Manching in Oberbayern blieben nach dem Einbruch durch die vier Angeklagten - die die Beute wohl einschmelzen ließen - nur diese 18 Metall-Klumpen: © zVg 8 Millionen Euro Beute in 16 Jahren Das war aber beileibe nicht der einzige angeklagte Straftat des illustren Quartetts, die für den Kelten nicht einmal acht Minuten benötigten und dabei am 22. November 2022 die Alar­manlage des Muse­ums und 14 Mo­bilfunkmasten in der Umge­bung außer Gefecht setzten. Danach hebelten sie eine Vitrine auf und entkamen um mit 483 Goldmünzen, die 2.100 Jahre alt und 3,724 Kilo schwer waren. Doch an einem in einem nahen Weiher versenkten blauen Brecheisen entdeckten die Fahnder DNA-Spuren, die zu 30 ande­ren Einbrüchen passten - in Tankstellen, Fastfood-Lokale oder Supermärkte, zwei davon in Niederösterreich: Bei Tresor-Coups in zwei Merkur-Filialen 2017 in Mistelbach und Krems erbeuteten sie Bargeld in Höhe von rund 100.000 Euro. Durch die sichergestellte DNA in Manching gerieten der Wein-Kauf­mann Maximilian S. (44), Ro­bert K. (47), Alexander K. (43) und Jörn M. (52) aus Schwerin und Rostock ins Visier - im Juli 2023 klickten die Handschellen. Unzähliges Tatwerkzeug wie Störsender, Funkgeräte, Brecheisen, Winkelschleifer - die sie übrigens mit Ketch­up, Orangensaft und Coca-Cola kühlten - Trennscheiben, Ganzkörperanzüge, Sturmhauben und auch größere Summen Bargeld wurden sichergestellt. Die vier Verdächtigen haben sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert – und auch nicht verra­ten, wo die nicht einge­schmolzenen 414 Manchinger Goldmün­zen verblieben sind. Vielleicht wird das Geheimnis ja im laufenden Prozess verraten...