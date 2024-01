Gondel-Horror: 20-Jähriger erlitt Schlaganfälle

Während die Unglücks-Seilbahn seit Freitag wieder Skitouristen - viel weniger als sonst - auf den Berg bringt, sind die Nachrichten aus dem Spital über die dänischen Opfer nicht wirklich besser geworden.

Tirol. In ihren neuesten Update beschreibt die höchst engagierte Mutter zweier Absturz-Opfer, Patricia T., die aus Dänemark ins Ötztal nachgereist ist, dass sie "den ganzen Tag damit verbracht habe, Ärzte, Polizei, Versicherungen und Familienmitglieder zu besuchen und mit ihnen zu sprechen."

Demnach würde es derzeit großen Veränderung geben. Wie berichtet, erlitt ihre Tochter Sofia (19) Verletzungen an "den Knochen hinter den Augen" sowie den einzelnen Bruch eines Wirbels. Sie kann sich an den Absturz der Gondel im Skigebiet Hochoetz erinnern, nachdem ein Baum auf die Kabine der Acherkogelbahn gedonnert war.

Ihr Bruder Daniel (20) erlitt dabei vier Frakturen am Rücken und zwei unter dem rechten Auge sowie eine Gehirnblutung. Seine Mutter ist besorgt - denn: "Daniel musste an der Augenhöhle und den Wangenknochen operiert werden. Er hat heute gesprochen, gegessen und gelacht, er konnte sich jedoch 3 Stunden später an nichts erinnern, nicht einmal das wir da waren oder warum er mit Schlaganfällen im Körper im Krankenhaus liegt." Auch die Polizei bestätigt gegenüber oe24, dass eine Befragung des jungen Erwachsene keine Erkenntnisse gebracht habe, da er ein totales Blackout über die Ereignisse am Berg habe.

Freitag: Die Gondel-Seilbahn fährt wieder, aber wenige Touristen trauen sich, sie zu benützen. © Feratel ×

Den Zustand ihres Ex-Gatten Michael (49), der zwei durchstochene Lungen, neun gebrochene Rippen und zwei beschädigte Nieren davongetragen hat, beschreibt Patricia T. weiter als besorgniserregend: "Er vier Abflüsse im Oberkörper, so dass die Luft aus seiner Lunge raus kommen kann. Er hat einige Infektionswerte, die sie extra im Auge behalten, ist aber ansonsten ist er stabil und bleibt im Koma." Seine Eltern und seine Freundin werden am Wochenende nach Innsbruck ins Spital kommen.

In Krankenhaus ins Zams liegt wie sein Neffe Daniel sowie dessen Onkel Peder (44), der Serienbrüche am ganzen Körper erlitten hat.