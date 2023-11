Hakenkreuz-Schmierereien: Polizei sucht diesen Mann

4 Monate Haft für Totraser in der Wiener City Mit 106 km/h bei Rot über der Kreuzung: Was in anderen Ländern als Mord hinterm Lenkrad geahndet werden kann - dafür musste sich ein Syrer in Wien nur wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Die milde Strafe für den zu verantwortenden Tod einer zweifachen Mutter: nur vier Monate unbedingte Haft!