"Helene verschwand mit Reumannplatz-Typen"

Große Sorgen macht sich der Vater der 13-jährigen Helene, die seit Sonntag Mitternacht abgängig ist. Das Mädchen, das im autistischen Spektrum lebt, ist ausgerissen - nachdem sie am Reumannplatz einen Tunesier kennengelernt hat.

Wien. Aus Gründen, die vorerst hier nicht wichtig sind, ist die 13-Jährige in einer betreuten Einrichtung der Stadt Wien in der Moselgasse untergebracht. Dort brachte sie der Vater Lukas Bock, ein Unternehmer, am Sonntag um 21 Uhr nach einem gemeinsamen Wochenende wieder hin. Eine Viertelstunde vor Mitternacht hatte der in einigen Bereichen hochbegabte Teenie, der eine Autismus-Spektrum-Störung hat, noch Kontakt mit einer Betreuerin, um 10 nach 12 war sie weg.

Vater plakatiert Abgängigkeit vor allem in Favoriten. © privat ×

Bis jetzt ist die 13-Jährige spurlos verschwunden, und mit jeder Minute machen sich die Angehörigen mehr Sorgen. Helene hat laut ihrem Vater "eine andere Wahrnehmung und unterscheidet nicht zwischen guten und schlechten Menschen und ob ihr jemand etwas Böses will." Das Krisenzentrum, in dem sie untergebracht ist, erstattete Abgängigkeitsanzeige - was auch von Seiten der Polizei gegenüber oe24 bestätigt wird.

Der Vater indes hat eine ganz konkrete Befürchtung, wo seine Tochter abgeblieben sein könnte - wobei nicht nur aufgrund ihrer Erkrankung nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie freiwillig dort nicht mehr fort kann: "Sie hat, was sie auch ihrer Therapeutin gesagt hat, einen Burschen kennengelernt. Der Typ ist erst seit einiger Zeit in Österreich und ursprünglich aus Tunesien. Er war mit seinem Freund am Reumannplatz unterwegs und sie haben dort in einem Park geplaudert. Er spricht nicht besonders gut Deutsch und hat Helene gesagt, er sei 17, aber sie meint, er sieht älter aus. Er heißt Mustafa oder Mohammed, dürfte im Favoriten wohnen und trägt eine Kappe, das hat meine Tochter erwähnt."

Geschäftsmann Lukas Bock mit seiner Tochter Helene, die er schmerzlich vermisst. © privat ×

Vater Lukas hofft jedenfalls dringend auf Hinweise, wo seine Tochter steckt oder versteckt gehalten wird. Selbst über ihr Handy melden kann sie sich leider nicht, das wurde ihr in der Betreuungseinrichtung abgenommen. Helene trug zuletzt ein weißes Shirt, schwarze Jeans und ist 1,65 groß.

Info-Hotline: 0664/3485414