Herbst-Ferien: Ansturm auf Hotels & Flieger

Dank Impfung feiert das Reisen großes Comeback. Die Hotels sind bis zu 80 % voll.

Auszeit. Genau 49 Tage nach Ende der Sommerferien wirken die Städte wieder fast verlassen. 1,1 Millionen Schulkinder haben Herbstferien, Hunderttausende Familien fahren weg. Offiziell beginnen die Ferien erst am Nationalfeiertag (Dienstag), viele Schulen haben den Montag aber bereits schulautonom frei gegeben. Schüler haben insgesamt bis zu 11 Tage Ferien.

Abflug! Der Run auf die Reiseziele hat längst be­gonnen. ÖSTERREICH-Leser schickten uns Fotos vom Flughafen Wien-Schwechat am Sonntag. Die Check-in-Halle ist bevölkert wie zur Hauptreisezeit.

Ansturm. Die liebsten Reiseziele der AUA-Kunden sind Rom, Paris und Nizza. Diese werden in dieser Woche bis zu 21 Mal angeflogen, um den Ansturm zu meistern.

Prominente am Strand. Urlaubsgrüße erreichen uns auch von zahlreichen Prominenten: Moderatorin und Schauspielerin Victoria Swarovski sonnt sich auf Mauritius. Buhlschaft Verena Altenberger erholt sich in der Türkei. Model Larissa Marolt relaxt in Griechenland. Ex-Miss-Austria Tanja Duhovich badet im Mittelmeer vor Zypern.

»Impfung wirkt sich positiv auf Buchungen aus«

Ziele. Laut TUI sind die beliebtesten Ferndestinationen Hurghada, Malediven und Dubai. „Die Impfung führt zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl beim Kunden, wir spüren, dass sich das positiv auf die Buchungen auswirkt“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer von TUI Österreich. Die Verkehrsbüro Group ergänzt: „Auch Zugreisen nach Venedig oder Rom sind extrem beliebt“, so Sprecherin Andrea Hansal.

Inland. Top ist die Buchungslage auch im Inland. Vor allem Wellnesshotels und Häuser mit Sportangebot werden nachgefragt. Es sind 70 bis 80 % der Zimmer bereits vergeben, so Susanne Kraus-Winkler, Hotellerie-Obfrau der Wirtschaftskammer Österreich. „Für die Herbstferien sind wir am Niveau unseres Rekordjahres 2019“, sagt Gerhard Gucher, Direktor der Vamed Vitality World (Therme Wien, Aquadome Tirol, …).

Es könnte ein Tourismus- Rekordjahr werden. Die Vorfreude ist groß: 51 Tage nach den Herbstferien starten die Weihnachtsferien.