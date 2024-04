Heute sind wir 10 Grad wärmer als Ibiza

Bis zu 31 Grad: Hier wird es am Sonntag am heißesten.

Dieses Jahr gibt es Sommer-Feeling so früh wie noch nie. Bereits letzte Woche knackte man in Bruck an der Mur (Stmk.) die 30-Grad-Marke und auch an diesem Wochenende geht es sommerlich weiter. Am Samstag wurden in Dellach im Drautal heiße 28,3 Grad gemessen und am heutigen Sonntag wird es sogar noch heißer.

Die Experten sagen unfassbare 31 Grad voraus - damit ist es in Österreich gleich um 10 Grad wärmer als etwa auf Ibiza. Auch in Rom, Madrid oder Istanbul ist es am Sonntag deutlich kühler als bei uns.

Am heißesten wird es dabei wohl im Süden Österreichs.

Die Prognose im Detail

Wien: Von der Früh bis zum Abend scheint die Sonne über Wien verbreitet. Dünne, hohe Wolkenschleier stören den sonnigen Eindruck höchstens zeitweise. Dazu weht anfangs noch schwacher, im Tagesverlauf auflebender Wind aus westlichen Richtungen. Rund 11 Grad in der Früh. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit bis 26 Grad erreicht.

Niederösterreich: In allen Landesteilen scheint bis zum Abend die Sonne weitgehend ungestört. Oft zieren nur dünne Schleierwolken den Himmel. Am Nachmittag tauchen schließlich über den Alpengipfeln ein paar harmlose Quellwolken auf. Der anfangs noch schwache Wind lebt im Tagesverlauf deutlich auf und kommt aus westlichen Richtungen. Nach 9 bis 14 Grad in der Früh, Erwärmung tagsüber auf 22 bis 28 Grad, am wärmsten ist es im Wiener Becken.

Burgenland: Vom Neusiedlersee bis zu den südlichsten Landesteilen präsentiert sich das Wetter die meiste Zeit sehr sonnig. Dünne Wolken in höheren Schichten stören den insgesamt sonnigen Eindruck kaum. Erst am Nachmittag machen sich in der Mitte mitunter auch ein paar Quellwolken bemerkbar. Diese bleiben aber vorerst noch harmlos. Der Wind aus Südwest bis Nordwest lebt in der Nordhälfte im Tagesverlauf deutlich auf. Die Temperaturen in der Früh zwischen 9 und 12 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 27 bis 29 Grad erreicht, am wärmsten ist es im Südburgenland.

Oberösterreich: Es scheint weiter meist die Sonne. Hohe Wolkenfelder können am Nachmittag gebietsweise etwas dichter sein und den Sonnenschein beeinträchtigen. Der Westwind erreicht über freien Flächen in den Mittagsstunden und am Nachmittag Spitzen um 40 km/h. Am Morgen beträgt die Temperatur 6 bis 12 Grad, am Nachmittag erreicht sie 21 bis 27 Grad Celsius.

Salzburg: Es scheint weiter meist die Sonne. Hohe Wolkenfelder können am Nachmittag gebietsweise etwas dichter sein und den Sonnenschein dämpfen. Am Morgen beträgt die Temperatur 3 bis 13 Grad, am Nachmittag erreicht sie 23 bis 27 Grad Celsius.

Steiermark: Hochdruckeinfluss und eine sehr warme Luftmasse prägen auch das Wetter am Sonntag. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend scheint oft die Sonne, es ziehen nur dünne, hoch liegende Schleierwolken durch, am Nachmittag zieren Quellwolken den Himmel. Dazu gibt es schwachen bis mäßigen Wind aus West bis Südwest. Die Temperatur legt noch etwas zu, an mehreren Stationen könnte es einen neuen Aprilrekord geben. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 26 Grad in Bad Mitterndorf und 31 Grad in Leibnitz.

Kärnten: Am Sonntag kommt die sommerliche und außergewöhnliche warme Wetterlage zum Höhepunkt. Die Höchstwerte können an einigen Orten die 30 Grad-Marke überschreiten. Selbst am Weißensee oder im oberen Mölltal sind Werte bis 27 Grad zu erwarten. Es ist ganztags sonnig bei nur dünnen Wolken, welche den Sonnenschein kaum trüben. Einzelne Quellwolken am Nachmittag bleiben harmlos.

Tirol: Unter nachlassendem Hochdruckeinfluss scheint weiterhin zumindest zeitweise die Sonne, auch wenn die hohen Wolkenfelder besonders in Nordtirol tagsüber dichter werden als zuletzt. Nachmittags entstehen zudem Quellungen über den Bergen. Tiefstwerte: 5 bis 10 Grad, Höchstwerte: 23 bis 28 Grad.

Vorarlberg: Unter nachlassendem Hochdruckeinfluss scheint weiterhin zumindest zeitweise die Sonne, auch wenn die hohen Wolkenfelder besonders tagsüber dichter werden als zuletzt. Nachmittags entstehen zudem Quellungen über den Bergen. Tiefstwerte: 7 bis 12 Grad, Höchstwerte: 22 bis 27 Grad.

Kälte-Schock

Am Montag ist es mit dem vorsommerlichen Wetter dann vorbei. Eine Störungszone überquert von Nordwesten her das Land. Schon im Vormittagsverlauf setzten entlang der Alpennordseite erste Regenschauer ein, die sich im Tagesverlauf auf weite Teile von Österreich ausbreiten. Besonders ab Mittag entwickeln sich auch kräftige Regengüsse und das ein oder andere Gewitter. Der äußerste Süden und Südosten bleibt noch für längere Zeit wetterbegünstigt mit längerem Sonnenschein. Der Wind frischt lebhaft bis kräftig aus West auf. Frühtemperaturen: acht bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 17 bis 25 Grad.

Auch am Dienstag wird unbeständiges Wetter über Österreich prognostiziert. Der Niederschlagsschwerpunkt wird hierbei von der Neusiedlersee Region bis nach Unterkärnten erwartet. Allgemein gibt es wenig Sonnenschein, am ehesten zeigt sich die Sonne im Norden des Landes. Dazu weht vor allem im nördlichen Flach- und Hügelland lebhafter Wind aus Westen. Die Frühtemperaturen erreichen sechs bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen nur mehr neun bis 18 Grad.