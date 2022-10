''Hexe'' wollte Passanten von Fluch erlösen: Anzeige

Nach einer Anzeige flog die Betrügerin auf. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Wien/NÖ/Stmk. Die 44-Jährige soll in Wien, Graz und Tulln wahllos Passanten auf der Straße sowie Inhaber und Angestellte von Geschäften angesprochen und vorgegaukelt haben, dass sie die „Aura“ lesen könne.

„Auf dir liegt ein Fluch“, sagte sie ihren Opfern und verlangte Bargeld, um diese von den Flüchen zu befreien. Die 44-Jährige soll die Betrugsmasche seit Mai 2022 angewendet haben. Bisher wurden drei Opfer in der Steiermark ausfindig gemacht. Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Ebenso gebe es mehrere Personen in Tulln und Wien, die von der Betrügerin angesprochen wurden, später aber eine Zahlung verweigert haben. Nach der Anzeige einer Angestellten wurde die Frau am Freitag am Hauptplatz in Tulln kontrolliert. Dabei wurden einschlägige Utensilien, darunter Wahrsagerkarten, sichergestellt.