Hier droht ab heute ein Stau-Chaos

Autofahrer müssen sich erneut auf lange Staus einstellen.

Bereits ab Mittwochnachmittag werden sich österreichische Kurzurlauber auf den Weg Richtung obere Adria oder Südtirol machen, auf den Ausfallsstraßen in den Städten muss daher mit dichtem Verkehr gerechnet werden. Einige Großveranstaltungen in Salzburg und der Steiermark werden am Wochenende für Verzögerungen im Nahbereich sorgen.

Die Rückreisewelle zum Ende der Pfingstferien nach Bayern und Baden-Württemberg wird sich vor allem am Samstag bemerkbar machen. Zahlreiche Nord-Süd-Verbindungen sowie Grenzstellen werden überlastet sein, sind sich die ÖAMTC-Experten einig.

Das sind die Hotspots

A1, West Autobahn: Baustellen Knoten Steinhäusl und Mondsee – Thalgau, Großraum Salzburg, Grenzstelle Walserberg

A2, Süd Autobahn: Baustellenbereiche Pinkafeld – Lafnitztal-Oberwart, Villach – Villach-Faaker See und Velden-Ost – Velden-West

A8, Innkreis Autobahn: Grenzstelle Suben, Baustelle Ried und Ort im Innkreis

A9, Pyhrn Autobahn: Baustellenbereiche Inzersdorf – Klaus sowie Trieben – Treglwang und Mautern – Kammern, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, Grenzstelle Spielfeld

A10, Tauern Autobahn: Großraum Salzburg, Baustellenbereich Golling und Werfen, Mautstelle St. Michael, Tunnelbereiche Tauern- und Katschbergtunnel, Baustelle Knoten Spittal-Millstätter See

A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel

A12, Inntal Autobahn: Grenze Kufstein/Kiefersfelden, Gegenverkehrsbereich Wörgl, Großraum Innsbruck, Baustelle Völs-Kranebitten und Zirl Ost

A13, Brenner Autobahn: Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke

B179, Fernpass Straße: zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Großveranstaltungen in Salzburg (Gaisbergrennen) und der Steiermark (Narzissenfest) werden zudem für Staus am Wochenende sorgen.