HIER kann man am Samstag gratis Zug fahren

Am Mobilitätstag sind alle Öffis kostenlos.

Am 9. November können die Inhaber gültiger Öffi-Abonnements alle Busse, Züge und bestimmte Seilbahnen des regionalen öffentlichen Personennahverkehrs in der gesamten Euregio Tirol-Südtirol-Trentino kostenlos nutzen. Konkret gilt das Angebot für Besitzer des Tiroler Familienpasses, der gleichzeitig auch als EuregioFamilyPass fungiert, und von allen Öffi-Jahres- oder Öffi-Semestertickets. Ausgenommen sind Fernverkehrszüge wie Frecciargento, Railjet, Eurocity und Intercityzüge (IC).

Gemeinsam ‚Grenzen überwinden‘

Südtirols Landeshauptmann und Euregio-Präsident Arno Kompatscher betont, „Der Aktionstag hat sich in den letzten Jahren als erfolgreich erwiesen. Auch in diesem Jahr laden wir dazu ein, nicht nur die eigene Umgebung, sondern auch ein anderes Land in der Euregio ohne Auto zu erkunden und damit das Motto der Südtiroler Präsidentschaft ‚Grenzen überwinden‘ in die Tat umzusetzen.“ Auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle sieht darin einen wichtigen Lerneffekt: „Die Initiative soll Ansporn für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste dies- und jenseits des Brenners sein, vermehrt auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und so die Straßen, Ortschaften und die Umwelt zu entlasten.“