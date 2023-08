Hilfe für Opfer der Flutkatastrophe

Immer weniger Regen im Süden, jetzt beginnt die Wiederaufbau-Phase.

Rettung. Trotz einiger Regenpausen in den Katastrophen-Gebieten, geht der Horror, den die Rekord-Niederschläge brachten, weiter. Muren und Hochwasser bedrohen zahlreiche Orte. In Kärnten sind die Hälfte aller Bezirke von Überschwemmungen betroffen. 14 Zivilschutzwarnungen sind immer noch aufrecht.

In der Steiermark stieg der Pegel der Mur auch am Sonntag deutlich an. In Mureck wurde das Ufer gesperrt: Lebensgefahr. Insgesamt gab es im Land 280 Hangrutschungen.

© APA/KEVIN HARKAM ×

Alles Wasser: Überschwemmtes Freibad in Leibnitz.

Hilfe. 5.000 Feuerwehrleute halfen Tag und Nacht – jetzt rollt die Welle an Hilfs-Maßnahmen an.

Bundesheer . Das Bundesheer ist mit 400 Helfern und einem Hubschrauber im Einsatz. „Sie helfen Menschen aus ihren Häusern zu retten, Vermurungen zu beseitigen oder Sandsäcke zu stapeln“, sagt ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

. Das Bundesheer ist mit 400 Helfern und einem Hubschrauber im Einsatz. „Sie helfen Menschen aus ihren Häusern zu retten, Vermurungen zu beseitigen oder Sandsäcke zu stapeln“, sagt ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Hilfsorganisationen . Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe (siehe rechts: Aktion mit oe24) stellen nicht nur Geld für Turbo-Hilfen zur Verfügung, sondern unterstützen auch vor Ort. „Weitere Mitarbeiter aus den nicht betroffenen Bundesländern sind jederzeit einsatzbereit“, sagt Monika Stickler vom Roten Kreuz.

. Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe (siehe rechts: Aktion mit oe24) stellen nicht nur Geld für Turbo-Hilfen zur Verfügung, sondern unterstützen auch vor Ort. „Weitere Mitarbeiter aus den nicht betroffenen Bundesländern sind jederzeit einsatzbereit“, sagt Monika Stickler vom Roten Kreuz. TV-Hilfe . Der ORF startet ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH, heute gibt es einen Schwerpunkttag dazu im TV.

. Der ORF startet ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH, heute gibt es einen Schwerpunkttag dazu im TV. Katastrophenfonds. Die Regierung stellt Geld aus dem Katastrophenfonds bereit. Es soll „so rasch wie möglich und so gut wie möglichgeholfen werden“, sagt VP-Kanzler Karl Nehammer.

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

Die Schäden sind enorm: Alleine in der Landwirtschaft hat es heuer schon höhere Schäden gegeben (220 Mio. Euro) als im gesamten Jahr 2022 (170 Mio.), so die Hagelversicherung.

Spendenaktion von oe24 & Volkshilfe

ÖSTERREICH, oe24 und die Volkshilfe starten eine gemeinsame Spendenaktion. „Menschen stehen hier vor den Trümmern ihrer Existenz“, sagt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe. Die Hauptaufgabe: Soforthilfe. Es geht um Menschen, die schnell 300 oder 400 Euro brauchen, um etwa wichtige Geräte instand zu setzen. Bitte helfen Sie mit!

Spendenkonto:

Bawag IBAN:

AT77 6000 0000 0174 0400

Empfänger: Volkshilfe Solidarität, KW: „Soforthilfe Hochwasser“