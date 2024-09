Hochwasser-Chaos: Beliebte Wander- und Ausflugsziele gesperrt

Der Starkregen der vergangenen Tage und das Hochwasser in Ostösterreich haben in den beliebten Wandergebieten und Ausflugszielen Niederösterreichs Spuren hinterlassen.

In den Ybbstaler Alpen ist der Luchstrail aufgrund von Schnee und akuter Baumsturzgefahr nicht begehbar, von Wanderungen im Naturpark Ötscher Tormäuer wird dringend abgeraten. Die Ötschergräben - im Herbst an den Wochenenden von hunderten Wanderern frequentiert - sind derzeit gesperrt.

Der Ötscherbach hat sich während der anhaltenden Unwetter zu einem reißenden Fluss entwickelt und den direkt daran vorbeiführenden Weg teilweise weg- oder unterspült. In welchem Zustand sich die vor allem an den Wochenenden gefragte Route befindet, müsse erst untersucht werden, hieß es seitens der Tourismusregion Ybbstaler Alpen Dienstagmittag auf APA-Anfrage. Wann die Ötschergräben wieder begehbar sind, ist daher unklar. Auch die Mountainbikestrecken in der Region sind vorerst gesperrt - es besteht die Gefahr von Murenabgängen und umstürzenden Bäumen.

Lawinengefahr am Hochkar

Am 1.808 Meter gelegenen Hochkar - dem höchsten Gipfel der Göstlinger Alpen - herrscht nach den erfolgten Schneefällen erhöhte Lawinengefahr (Stufe 4). Von Touren wird daher mit Nachdruck abgeraten. Die Latschenalm ist bis auf weiteres geschlossen. Dasselbe gilt für die Erlebniswelt Mendlingtal in Göstling/Ybbs, die Wasserlochklamm in Palfau und die Nothklamm Gams. Die Ybbstaler Hütte dürfte dagegen am kommenden Donnerstag wieder den Betrieb aufnehmen.

Die Schneebergbahn verkehrt aufgrund von Schneeverwehungen zumindest bis Mittwoch nicht. Am Schneeberg, mit 2.076 Metern der höchste Berg Niederösterreichs, liegt für die Jahreszeit außergewöhnlich viel Schnee. Ähnliches gilt für die Rax. Die Rax-Seilbahn bleibt witterungsbedingt ebenfalls vorerst außer Betrieb. Inwieweit Outdoor-Aktivitäten in den Wiener Alpen überhaupt möglich sind, werde derzeit evaluiert, teilte die Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH auf APA-Anfrage mit. Sobald Ergebnisse und Einschätzungen vorliegen, würden diese kommuniziert.

Vorsicht in Waldgebieten

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) mahnten indes zu äußerster Vorsicht in Waldgebieten. Die massiven Unwetter der vergangenen Tage hätten die Böden stark aufgeweicht, sodass auch schwache Windböen Bäume zum Umstürzen bringen oder abgebrochene Äste herabfallen können. Mancherorts besteht die Gefahr von Hangrutschungen. "Das bedeutet für Waldbesucherinnen und -besucher Lebensgefahr", gab ÖBf-Vorstandssprecher Georg Schöppl zu bedenken. Er appellierte daher, aus Sicherheitsgründen derzeit nicht in den Wald zu gehen. Das gelte insbesondere für die Katastrophengebiete in Niederösterreich.

Viele Forststraßen in Niederösterreich sind derzeit aufgrund umgestürzter Bäume unpassierbar. Etliche Bäche sind verklaust. "Massive Schäden an der forstlichen Infrastruktur, wie weggespülte Straßen oder zerstörte Brücken, sind zu erwarten", meinte Andreas Gruber, ÖBf-Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz. Aus Sicherheitsgründen sollten daher vorerst auch keine Mountainbike-und Reitwege in den betroffenen Gebieten genutzt werden.