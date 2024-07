Horror bei Fahrt in den Urlaub - junge Mutter (24) tot

In den Süden ans Meer wollte eine Jungfamilie aus Österreich. Um in keine Staus zu kommen, fuhr man in der Nacht - im Morgengrauen passierte das Unglück.

Trient. Zu dem Horror-Unfall kam es Samstag um 6 Uhr in der Früh auf der Brennerautobahn zwischen Trient Süd und Rovereto Nord. Eine 24-jährige Frau am Beifahrersitz, ihr Mann am Steuer und das gemeinsame einjährige Kind waren auf Höhe des Flughafens Caproni in Fahrtrichtung Süden unterwegs gewesen und kollidierten bei mit einem Lkw. Fast ungebremst, so schildern es die Einsatzkräfte vor Ort, war der weiße SUV mit österreichischem Kennzeichen von hinten gegen einen in einer Parkbucht (siehe Foto unten) abgestellten Lastwagen gekracht.

© TGR Trento ×

Der Aufprall war heftig: Die Frau verstarb noch am Unfallort, während der Mann am Steuer schwer verletzt wurde. Auch das einjähriges Kind wurde verletzt, so die Polizei. Die beiden Überlebenden kamen mit dem Krankenwagen mit der Rettung ins Krankenhaus nach Santa Chiara di Trento.

Die Carabinieri gehen davon aus, dass der Lenker aufgrund von Sekundenschlaf kurz eingenickt und nach rechts ausgeschert war.

Die Autobahn blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt. In Folge kam es zu langen Staus im einsetzenden Urlaubermassenverkehr zwischen Bozen Süd und Rovereto Nord.