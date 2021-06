Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstagnachmittag in Oberösterreich. Unter den Opfern sind zwei Tote und mehrere Verletzte

Am Nachmittag ereignete sich ein folgenschwerer Unfall in Oberösterreich. Ein PWK-Lenker raste in eine Gruppe an Mopedfahrern.

Zwei Tote

Bei einem Verkehrsunfall auf der Donau Straße (B3) zwischen Baumgartenberg und Saxen (Bezirk Perg) sind Donnerstagabend zwei Personen getötet und sieben verletzt worden. Laut Polizei waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Unbestätigten Meldungen zufolge dürfte ein Auto eine Gruppe von Mopedfahrern gerammt haben. Es soll sich um einen Moped-Club gehandelt haben, der einen Ausflug gemacht hat. Wegen einer Panne dürfte die Gruppe angehalten haben, bevor der Unfall passierte.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Das Rote Kreuz berichtete im Gespräch von drei Schwerverletzten und vier Leichtverletzten, die in verschiedene Spitäler eingeliefert worden seien. Das Rote Kreuz war mit vier Rettungswagen, einem Notarztwagen und zwei Hubschraubern im Einsatz. Zudem waren der Hausärztliche Notdienst und das Kriseninterventionsteam vor Ort. Ob bei den Schwerverletzten Lebensgefahr bestand war nicht bekannt, auch über das Alter der Getöteten und Verletzten war nichts zu erfahren,