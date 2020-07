Indonesien will unsere Eurofighter kaufen

Das indonesische Verteidigungsministerium richtete ein Angebot an Ministerin Klaudia Tanner.

Der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto stellte laut "Presse" ein Angebot an die österreichische Amtskollegin Klaudia Tanner gestellt alle 15 Eurofighter zu kaufen. In einem Brief soll er Interesse an allen 15 Kampfjets bekunden. Für Tanner kommt das Angebot gelegen, versucht sie doch aus dem Kaufvertrag mit EADS/Airbus auszusteigen, um die Eurofighter zurückzugeben und dafür mehrere Hundert Millionen Euro zurückerstattet zu bekommen.

"Um die indonesischen Luftstreitkräfte zu modernisieren, möchte ich mit Ihnen in offizielle Verhandlungen eintreten, um alle 15 Eurofighter für die Republik Indonesien zu kaufen", wird Minister Prabowo Subianto in dem Medienbericht zitiert. "Mir ist die Empfindlichkeit der Angelegenheit bewusst", schreibt der indonesische Minister und meint damit wohl die schwierige Eurofighter-Geschichte in Österreich.

Ob ein Verkauf des sensiblen Kriegsgerätes überhaupt möglich ist, ist umstritten.

Das österreichische Verteidigungsministerium bestätigte den Medienbericht, dass Tanners Büro den Brief erhalten habe. Kommentieren wolle man das Schreiben aber nicht.