Afghanen-Randale in Wiener Supermarkt - Video zeigt alles

Ein 4,27 Sekunden langes Handy-Video, das derzeit online umgeht, sorgt für Gänsehaut und Wut: Drei junge Männer, laut Polizei Afghanen (22, 23, und 25), randalieren in einem Supermarkt in Meidling, schießen mit Waren um sich und attackieren Angestellte mit Fäusten und Füßen.

Wien. So viel ist bisher über den Vorfall in der Wolfganggasse im 12. Bezirk bekannt: Die Randale-Szenen spielten sich am Donnerstag, dem 4. Juli, ab und führten schließlich zu einem Polizeieinsatz. Hochgeladen wurde das Video, das von einem bass erstaunten und geschockten Zeugen mit dem Handy angefertigt wurde, eine Woche später, ebenfalls an einem Donnerstag - am Abend:

Zu sehen ist, wie zwei junge Männer - augenscheinlich arabischer Herkunft - aus unbekannten und völlig unbegreiflichen Gründen zuerst in der Obst und Gemüseabteilung zu randalieren beginnen, Waren durch den Raum pfeffern und auf die Regale eintreten. Kunden versuchen dem Wirbel aus dem Weg zu gehen und werden dennoch hineingezogen, ein User im Internet postet zu den Aufnahmen: "Wahnsinn. Jetzt musst du beim Shoppen schon eine Nahkampfausbildung haben." Ein anderer meint: "Willkommen in Wien der neue Abenteuerspielplatz, wo Einkaufen zum Abenteuer wird alles Dadada."

Paar musste im Spital behandelt werden

Was auch im Aufreger-Clip mitzuverfolgen ist: Ein Angestellter versuchte tapfer, die Situation immer wieder zu beruhigen. Ein einheimischer Kunde (36) und dessen Lebensgefährtin (47) wurden, wie die Exekutive am Freitag auf Anfrage bestätigt, unvermittelt von den dreien attackiert und verletzt worden. Das Paar (das bis zur Kassa verfolgt und dort niedergeprügelt wurde) musste anschließend in einem Spital behandelt werden.

Die drei mutmaßlichen Täter wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt. Einer davon, ein 23-jähriger augenscheinlich schwer alkoholisierter Mann, wurde wegen aggressiven Verhaltens vorläufig festgenommen. Die Vernehmungen sind noch ausständig.