Irrer Weltrekord-Stunt: Mit Vespa von Staudamm gesprungen

''Dare Devil'' Günter Schachermayr schaffte den Weltrekord: mit seiner Vespa schwang er sich vom Tiroler Schlegeisspeicher.

Tirol. Günter Schachermayr (42) aus Steyr hat nach akribischer Vorbereitung das unmögliche möglich gemacht. Ziel war es Weltweit als erster Mensch gemeinsam mit der Vespa einen Gigantischen Swinger zu machen!

Die Red Bull Vespa wurde dazu eigens Umgebaut um diese 6G Beschleunigung Kräfte Stand zu halten welcher auf den Roller wirkte bei dieser Mission. Die Karosserie wurde durch mehrere Flacheisen verstärkt in den Bereichen wo die Kräfte sehr stark wirken.

Ein dafür speziell angefertigtes Faserseil in einer Gigantischen Länge ist penibel genau eingestellt durch den Technischen Leiter dieses Projektes. "Nachdem die Seile und Backup Sicherungsseile geprüft wurden stieg ich über das Geländer vom Schlegeisspeicher auf ein Absprungpodest welches dafür vorgesehen ist. die Knie fingen an zu zittern, ab diesen Zeitpunkt gab es kein Zurück mehr und der Countdown hatte begonnen.5-4-3-2-1- von nun an ging es bergab", lässt Schachermayr seinen irren Stunt Revue passieren.

"Ich habe schon sehr viele Stunts in der Vergangenheit mit meiner Vespa gemacht, doch wenn man einer so mächtigen Betonmauer so nahe ist wirkt das richtig brutal und furchteinflößend.", so Schachermayr. Nun werden alle Video und Bildmaterialien zu Guinness Gesendet und hoffen auf einen Eintrag in das Buch der Rekorde.