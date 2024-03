ISS-Trümmer könnten heute auch Österreich treffen

Ein Batterieblock der ISS stürzt heute auf Europa - dabei könnten Teile auch Österreich treffen.

Die Internationale Raumstation ISS warf den Weltraumschrott vor drei Jahren ab und seither schwirrt er durchs All. Laut NASA-Angaben soll der Batterieblock die Erde bis zu vier Jahre lang umrunden und dann in der Atmosphäre verglühen. Der Wiedereintritt in die Atmosphäre steht jetzt unmittelbar bevor. Am heutigen Freitag ab 16:47 Uhr soll er auf die Erde treffen, wie das deutsche Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz laut "Bild" mitteilte.

Bei dem Objekt handelt es sich um eine Plattform mit Batteriepaketen, die in etwa so groß wie ein Auto ist und 2,6 Tonnen wiegt. Sie wurde bereits am 21. März 2021 bewusst von der ISS abgetrennt, um Jahre später in die Atmosphäre einzutreten

Land Tirol warnt

Die Überflugberechnungen des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) haben ergeben, dass auch in weiten Teilen Tirols mögliche Auswirkungen - Leuchterscheinungen am Himmel oder die Wahrnehmung eines Überschallknalls - zu erwarten sind. Dies wird in Tirol nach aktuellem Kenntnisstand heute, Freitagabend, zwischen ca. 20.45 und 21.15 Uhr, der Fall sein. Weiters heißt es seitens des BKK, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens von Trümmerteilen sehr gering einzuschätzen ist.

© BKK

Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes Tirol, betont: „Eine transparente, rasche und breite Bevölkerungsinformation ist in solchen Fällen wesentlich, um die Menschen im Hinblick auf ungewöhnliche Lichter und Geräusche bestmöglich zu sensibilisieren und eine Panik bereits im Vorfeld zu verhindern. Auch wenn mit aktuellem Wissensstand lediglich mit Leuchteffekten und einem möglichen Überschallknall zu rechnen ist, verfolgen wir die Entwicklungen aufmerksam und stehen in engem Kontakt mit dem Innenministerium sowie den ebenfalls betroffenen Nachbarländern Vorarlberg und Kärnten. Bei Änderungen der Situation werden umgehend weitere Informationen bekanntgegeben.“