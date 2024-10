Jäger als Wilderer im Innviertel erwischt

Ein Jäger (33) wurde mit seinem Vater (63) als Helfer in der Nacht am Werk erwischt.

Ein 33-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in Lengau (Bezirk Braunau am Inn) beim Wildern erwischt worden. Pikant: Der Mann ist selbst Jäger. Es wurde wegen mehrerer Vorfälle schon länger vermutet, dass ein Wilderer sein Unwesen treibt. In der Nacht auf Dienstag hörte ein 44-jähriger Jäger zwei Schüsse, während er sein Revier überwachte, und sah eine Person in der Nähe des Waldes, berichtete die Polizei.

Jägerschaft und Beamte ermittelten gemeinsam zwei Verdächtige. Der 33-Jährige wurde der Erlegung des Wildes durch Kopfschuss und sein 63-jähriger Vater als Beitragstäter überführt. Ihnen wurden die Waffen abgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Männer werden wegen des Verdachts auf Eingriff in fremdes Jagdrecht angezeigt.