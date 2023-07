12-Jähriger sprang von Turm: Intensivstation

Vor den Augen mehrerer Mitschüler ging der Schüler wie ein Stein im Wasser unter.

Kärnten. Der schwere Badeunfall ereignete sich, wie erst jetzt bekannt wurde, Ende der Woche im Strandbad am Millstätter See. Dort war auch eine Schulklasse aus dem steirischen Liezen, die teils auch größeren Höhen vom Sprungturm ins Wasser sprangen. Am Nachmittag vollführte ein 12-Jähriger vom Drei-Meter-Brett aus einen doppelten Salto. Dabei wurde er im Wasser bewusstlos, war aber kurz nach dem Aufprallen noch einmal an der Oberfläche zu sehen, ging dann aber unter“, heißt es von Seiten der Wasserrettung.

Bub acht Minuten unter Wasser – wiederbelebt

Bangen. Obwohl Wasserrettung und Feuerwehr sowie mehrere Zeugen nach dem Zwölfjährigen suchten, befand er sich knapp acht Minuten unter Wasser, bevor ihn der Bademeister ihn aus einer Tiefe von rund fünf Metern bergen konnte. Ein Feuerwehrmann begann mit der Reanimierung. Danach wurde der Schüler ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen. Der 12-Jährige befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.