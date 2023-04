17-Jährige stirbt nach Drogenkonsum

Ein 22-jähriger Bekannter fand die leblose Jugendliche in deren Wohnung. Der Notarzt konnte nichts mehr für die 17-Jährige tun.

Klagenfurt. Ein 17 Jahre altes Mädchen aus Klagenfurt ist an einer Drogenüberdosis gestorben. Wie die Polizei berichtete, fand ein 22-jähriger Bekannter am Dienstagabend die leblose Jugendliche in deren Wohnung. Er hatte zuvor mit ihr gemeinsam Drogen konsumiert. Der Notarzt konnte nichts mehr für die 17-Jährige tun.

Die Obduktion bestätigte den Verdacht auf Suchtmittelintoxikation.