Bei einem Streit in Spittal an der Drau soll ein 22-Jähriger am Sonntag im Zuge eines heftigen Streits mit einem Messer auf seine Lebensgefährtin losgegangen sein

Die Frau flüchtete (25) ins Freie und verständigte die Polizei. Der alkoholisierte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen, gegen ihn wurde ein Betretungs- sowie ein Waffenverbot verhängt, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 4.00 Uhr in der Wohnung des Paares. Die Frau gab an, ihr Lebensgefährte sei wortlos mit erhobenem Küchenmesser in der Hand auf sie zugekommen. Sie lief aus der Wohnung, in der sich noch die gemeinsame zweijährige Tochter und der drei Monate alte Sohn befanden. Verletzt wurde niemand.