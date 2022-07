35-Jähriger setzt Tante Waffe an die Schläfe

Der 35-Jährige wurde von Cobra-Beamten vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft verhängte die Untersuchungshaft gegen den Mann und er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Kärnten. In der Nacht auf Freitag rastete ein 35-jähriger Mann in der Wohnung seiner Tante (54) in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt komplett aus. Die 54-Jährige versuchte ihn zuvor aus ihrer Wohnung zu werfen, weil er dort Kokain konsumierte. Daraufhin drohte er ihr mit dem Umbringen, wenn sie der Polizei seine Suchtgiftkonsumation anzeigen sollte. Dabei hielt er ihr eine Waffe an ihre Schläfe. Nachdem der Neffe die Wohnung gegen 02:20 Uhr verlassen hatte, verständigte der 17-jährige Sohn der Frau die Polizei.

Im Zuge der Fahndung konnte der 35-jährige an der Wohnadresse seiner Mutter in Klagenfurt ausgemittelt werden und in weiterer Folge wurde das Einsatzkommando Cobra angefordert. Diese nahm die Öffnung der Wohnung der Mutter vor, wie die Polizei berichtet.

Die Beamten konnten den 35-jährigen im Schlafzimmer der Wohnung aufgreifen und vorläufig festnehmen.

Die vermeintliche Tatwaffe wurde unter dem Kopfkissen des Beschuldigten gefunden und in weiterer Folge sichergestellt. Bei der Tatwaffe handelt es sich um eine schwarze Gasdruck-Pistole, welche mit Metallkugeln geladen war.

Nach Schilderung des Sachverhaltes wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt/WS die Untersuchungshaft gegen den Mann verhängt und er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt/WS eingeliefert.