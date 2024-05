41-Jähriger stürzt vor Augen seiner Begleiterin in den Tod

In Kärnten ereignete sich ein fürchterliches Bergunglück.

Ein 41-jähriger Slowake ist am Sonntag bei einer Wanderung auf dem kleinen Reißkofel im Bezirk Hermagor in Kärnten in den Tod gestürzt. Laut Polizeibericht verlor der Mann beim Abstieg über den Westgrat das Gleichgewicht und stürzte rund 200 Meter tief in die Nordwand des Reißkofels ab. Seine 35-jährige Begleiterin setzte sofort einen Notruf ab.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des abgestürzten Mannes feststellen. Die Frau und der tödlich Verunfallte wurden mittels Hubschrauber geborgen