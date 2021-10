80-Meter-Sturz mit mehren Überschlägen

Mann fiel mit seinem Traktor über Fahrbahnrand.

Ein 70-Jähriger ist mit seinem Traktor am Sonntag im Lesachtal (Bezirk Hermagor) rund 80 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei mehrmals überschlagen. Der Mann wurde schwer verletzt, teilte die Polizei mit. In einer Rechtskurve wendete er den Traktor, geriet aber über den linken Fahrbahnrand und stürzte über teilweise steil abfallendes Wiesengelände. Zum Stillstand kam er seitlich liegend in einer Baumgruppe.

Zwei Spaziergänger in der Nähe der Absturzstelle brachten sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit. Die Zeugen befreiten den Mann aus dem Unfallwrack und leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurde er vom Rettungshubschrauber per Taubergung geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.