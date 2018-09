Ein fünf Monate alter Bub ist am Samstagnachmittag bei einer Hochzeit im Kärntner Bezirk St. Veit/Glan aus einem Kinderwagen auf eine Kirchenstiege gestürzt und am Kopf verletzt worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit. Das Baby wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 des ÖAMTC ins Klinikum Klagenfurt geflogen.



Ein Ehepaar hatte gemeinsam mit seinem fünfmonatigen Sohn bei einer Hochzeitsfeierlichkeit in der Wallfahrtskirche Maria Hilf ob Guttaring teilgenommen. Um mit dem Kinderwagen in den Kirchenraum zu gelangen, hob das Paar das Gefährt mit dem in einem Fellsack eingewickelten Kleinkind hoch. Dabei stürzte das Kleinkind etwa einen halben Meter aus dem Kinderwagen auf die Steinstiege.



Zum Unfallort war auch ein Rettungswagen gerufen worden - dieser kam auf der Kappeler Landesstraße (L94) in Kappel/Krappfeld auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und stürzte über die linke Straßenböschung, wo das Fahrzeug seitlich liegend zum Stillstand kam. Der Ambulanzfahrer sowie dessen Beifahrer blieben dabei unverletzt.