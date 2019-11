Ein 51-jähriger Fußgänger wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren.

Klagenfurt. Am 21. November 2019 um 21:40 Uhr bog in Klagenfurt eine 81-jährige Klagenfurterin mit ihrem Pkw von der Hasnerstraße nach links in den Völkermarkter Ring ein. Dabei übersah sie einen 52-jährigen Fußgänger, der den Schutzweg überquerte. Der Mann wurde bei der Kollision unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.