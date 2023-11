Aquarium explodierte - Wohnung in Flammen

Mitten in der Nacht trat bei einem Aquarium eines Mieters in Villach ein elektrischer Defekt auf. Dabei zerbarst das Aquarium unter der Hitzeentwicklung. Die Bewohner konnten sich im letzten Moment selbst retten.

Kärnten. Es war Punkt 01.05 Uhr, als es in einer Wohnung in Villach-Völkendorf mit einem leisen Zischen losging: Durch die defekte elektrischen Anlage eines Aquariums auf einer Kommode an der Wand beim Fenster schmolzen zunächst die Kunststoffteile des Aquariums, dann zersprang das Aquarium in abertausend Stücke, die Fische landeten auf dem Teppichboden und verendeten.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde das Wohnzimmer schwer in Mitleidenschaft gezogen, beschädigt und komplett verrußt. Zu dieser Zeit befanden sich lediglich die beiden Mieter in der Untermietwohnung der Villa und die Hausbesitzerin im Objekt. Alle drei konnten, nachdem sie den Brand rechtzeitig bemerkt hatten, das Haus und warteten dort auf das Eintreffen der Einsatzkräfte. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach, die FF Völkendorf und die FF Judendorf mit insgesamt 30 Mann und 6 Fahrzeugen.

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und so der Rauch- und Brandschaden auf das betroffene Zimmer beschränkt werden. Mittels Hochleistungslüfter konnte der Rauch aus dem Wohnhaus geblasen werden. Mittels Wärmebildkamera wurde die Einrichtung im Zimmer auf Glutnester kontrolliert.