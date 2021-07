Aufruf: Corona-Infizierter besuchte Großraumdisco

Das Land Kärnten ruft Gäste des betreffenden Clubs auf, sich testen zu lassen.

Kärnten. In Villach wurde der Gast einer Großraumdisco nach seinem Besuch positiv auf Corona getestet. Laut Landespressedienst wurde die Infektion mittels PCR-Test bestätigt. Das Land Kärnten ruft Gäste des Villacher V-Clubs auf, sich testen zu lassen, wie auf der Homepage des Landes verkündet wird. Die betroffene Person habe sich in der Nacht von 10. auf 11. Juli in dem Nachtklub aufgehalten. Alle Gäste, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls dort anwesend waren, sind nun aufgerufen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten, sich testen zu lassen und im Falle von Symptomen die Gesundheitshotline 1450 anzurufen.

Weiterer positiver Corona-Fall von Maturareise

Das Land Kärnten meldet einen neuen Corona-Fall im Zusammenhang mit der X-Jam-Maturareise. Dieses Mal wurde ein Person, die im Zusammenhang mit der Reise steht im Bezirk Völkermarkt positiv getestet. Damit steigt die Zahl der Reiserückkehrer vom X-Jam in Kärnten, die sich mit Corona infizierten auf zehn Personen (sieben im Bezirk Spittal, zwei im Bezirk Klagenfurt Land und einer im Bezirk Hermagor). 19 Testergebnisse stehen noch aus.

Keine neuen Entwicklungen hat es seit Donnerstag beim Gastro-Cluster in Velden am Wörthersee gegeben. Nach wie vor wurden 23 positiv Getestete verzeichnet. Bei 21 von ihnen handelt es sich um Gastronomie-Mitarbeiter, zwei waren Gäste in einem der betroffenen Lokale.