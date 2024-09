Drei Verletzte bei Zugunglück in Kärnten

Ein tragischer Zwischenfall ereignete sich am Dienstagabend in Sattendorf am Ossiacher See.

Wie der ORF berichtet, sind zwei Züge seitlich zusammengestoßen, wobei drei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Laut ÖBB ist ein Güterzug mit einer S-Bahn kollidiert. Beide Züge sind bei dem Zusammenstoß entgleist. Der Lokführer der S-Bahn wurde dabei im Führerraum eingeklemmt und musste mit einem hydraulischen Werkzeug befreit werden. Die beiden weiteren Fahrgäste der Garnitur wurden ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt sind 150 Einsatzkräfte aus den Bezirken Villach, Villach-Land und Feldkirchen im Einsatz. Aktuell ist die Strecke zwischen Feldkirchen und Villach gesperrt.