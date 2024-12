Europas größte präparierte Natureislauffläche ist befahrbar

Nur das Nordufer muss man noch meiden.

Am Stefanietag hat am Weißensee die Eislaufsaison begonnen. Eine 3,5 Kilometer lange Rundbahn am Westufer wurde freigegeben. Andere Seen sind laut Eislaufverein Wörthersee noch nicht für den Wintersport geeignet. Es geht bisher nur am Weißensee, weil sich dieser auf 1.000 Meter Seehöhe befindet. „Wir haben momentan zehn bis 15 Zentimeter dickes Eis und das ist zum Schlittschuhlaufen ausreichend“, sagt Eismeister Norbert Jank. „Momentan haben wir eine Runde mit ca. 3,5 Kilometer. Sie ist Natur pur momentan, aber der Wind hat sie eigentlich recht gut poliert und sie ist ganz brauchbar.“ Auch das Eishockeyspielen ist schon erlaubt.