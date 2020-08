Gemeinde trauert um Alm-Wirt (65)

Ein pensionierter Koch ­stürzte mit seinem Auto in die kalten Fluten der Gail.

Kärnten. „Es ist sehr bedauerlich, dass Bruno auf so eine tragische Art ums Leben kam. Er wird uns sehr fehlen“, sagt Bürgermeister Johann Windbichler zu ÖSTERREICH. Bruno Unterluggauer († 65) war am Sonntag mit seinem Auto von der Straße abgekommen und bei seinem Heimatort Maria Luggau (Bez. Hermagor) in die Gail gestürzt, die derzeit Hochwasser führt. Trotzdem gelang es den Insassen eines Pkw, den 65-Jährigen aus den Fluten zu ziehen.

In einer dramatischen Rettungsaktion kämpften Feuerwehr und Rettung um das Leben des Pensionisten. Leider kam jede ­Hilfe zu spät.

Unterluggauer lernte im Sacher in Wien kochen, betrieb mit einem Freund das Restaurant „Gentile“ in Purkersdorf (NÖ), ehe es ihn zur Pension wieder nach Kärnten zog.

(lae)