Großeinsatz: Justizanstalt in Flammen

Das Wirtschaftsgebäude des Gefängnisses ging am Dienstagvormittag in Flammen auf.

Großalarm in der Justizanstalt Rottenstein in Bezirk St. Veit in Kärnten. Dort wurden am Dienstag rund 150 Einsatzkräfte zum Gefängnis gerufen, da es in einem Wirtschaftsgebäude brannte.

© Feuerwehr St. Donat

Rund 40 Kühe und Kälber mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehren aus dem Bezirk St. Veit brachten den Brand bis Mittag unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden aber wohl noch länger dauern, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai gegenüber dem ORF Kärnten.

Die Außenstelle Rottenstein befindet sich im Gemeindegebiet von St. Georgen am Längsee. Im gelockerten Vollzug werden hier die Insassen auf ein Leben nach der Haftentlassung vorbereitet. In Rottenstein geschieht das etwa über Arbeit im angeschlossenen landwirtschaftlichen Betrieb.