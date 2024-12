Bei Feuer-Drama: Toter mit Hund in Haus entdeckt

Ein Rauchfangkehrer hatte die Flammen im Inneren des Gebäudes entdeckt.

Das Drama spielte sich am Dienstagfrüh in einem etwas abgelegenen Einfamilienhaus in Lichtenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, ab. Dort bemerkte ein Rauchfangkehrer zufällig das Feuer, das nur im Inneren des Hauses wütete und von draußen kaum zu merken war.

© Mike Wolf ×

Nur mit Hilfe von schweren Atemschutz-Geräten konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ins Gebäude. Dort entdeckten sie eine männliche Leiche, es dürfte sich um den Bewohner handeln. Daneben lag der tote Hund des Opfers. Für den Mann und das Tier kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

© TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR ×

© TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR ×

Die Ermittlungen hat eine Tatortgruppe der Polizei übernommen. Aktuell wird von einem Unfall ausgegangen. Weitere Informationen zu dem Feuer gab es vorerst nicht.