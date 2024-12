Großes Comeback der Auto-Tuning-Szene am Wörthersee

Tuningfans in Kärnten dürfen jubeln: Nach zweijähriger Pause soll die legendäre "XS Carnight" im Jahr 2025 wieder am Wörthersee stattfinden. Das Event, das für seine exklusiven Fahrzeugpräsentationen bekannt ist, hat zuletzt wegen strenger Kontrollen für Diskussionen gesorgt.

Die "XS Carnight" ist eine feste Größe in der internationalen Tuning-Szene, doch Kärnten war zuletzt kein einfacher Standort. Bei der letzten Veranstaltung im Jahr 2022 gab es laut Veranstalter massive Konflikte mit der Polizei. Insgesamt wurden bei 5.000 Fahrzeugen rund 404 Zwangsstilllegungen verhängt, was bei vielen Teilnehmenden für Frust sorgte. Der Veranstalter kritisierte damals das "fehlende Fingerspitzengefühl der Beamten“ und zog sich daraufhin aus Kärnten zurück.

Nun scheint sich die Lage entspannt zu haben. In den sozialen Medien kündigten die Organisatoren an, die XS Carnight von 28. Mai bis 1. Juni 2025 auf dem Messegelände in Klagenfurt auszutragen. Die Rückkehr an den Wörthersee wird mit Spannung erwartet – und von manchen auch mit Skepsis.

Die Vorfreude auf das Event ist zwar groß, doch die Erlebnisse der Vergangenheit sorgen in der Tuning-Community für gemischte Gefühle. Während einige Fans bereits planen, wieder dabei zu sein, äußern andere ihre Bedenken. "Wird genau dasselbe passieren, wie die letzten Jahre…“ lautet ein Kommentar in den sozialen Netzwerken. Andere hingegen sehen die Rückkehr positiv: "Wenn wir alle an einem Strang ziehen, wird das sicher klappen! Ich bin dabei!“

Ein Festival für automobile Schätze

Die XS Carnight ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Fahrzeuge und spektakulären Präsentationen. Liebhaber und Liebhaberinnen von getunten Autos reisen aus der ganzen Welt an, um die neuesten Kreationen der Szene zu bewundern. Mit der Wahl des Messegeländes in Klagenfurt setzt der Veranstalter auf eine kontrollierte Umgebung, die mögliche Konflikte minimieren soll.

Ob die Veranstaltung 2025 ein Erfolg wird, hängt nicht nur von der Organisation, sondern auch vom Verhalten der Fans und den Maßnahmen der Behörden ab. Die Hoffnung auf ein harmonisches Zusammenspiel zwischen allen Beteiligten ist groß. Der Neustart könnte für Kärnten und die XS Carnight gleichermaßen eine Chance sein, sich als internationales Zentrum der Tuning-Szene zu etablieren – ohne die Schatten der Vergangenheit.