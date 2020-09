GTI-Treffen außer Kontrolle: Keine Masken, kein Abstand

Hunderte feierten in Kärnten beim GTI-Treffen ohne Masken Abstand. Augenzeugen berichten von Lärm, Abgasen und Gummigeruch - Anrainer sind verzweifelt.

Noch bis 20. September findet in den Regionen rund um den Faaker- und Wörthersee ein GTI-Nachtreffen statt. Trotz steigender Corona-Zahlen feiern rund 3.000 GTI-Fans jeden Abend ohne Atemschutz und Mindestabstand. Wie 5min.at berichtet, sollen Anrainer bereits verzweifeln. "Zwischen 22 und 3 Uhr braucht man Oropax", berichtet demnach eine Anrainerin am Faaker See. Die Fans würden absichtliche Fehlstarts durchführen, überall stinke es nach verbranntem Gummi und Abgasen.