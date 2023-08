Kärntner (30) stirbt bei Forstarbeiten

Lebensgefährtin hatte Alarm geschlagen, nachdem 30-Jähriger am Abend nicht wie vereinbart nach Hause

Bei Forstarbeiten in Krems in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Montag ein 30-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Dienstag mitteilte, war der Mann fünf bis zehn Meter über steiles Gelände abgestürzt und verletzte sich dabei tödlich. Gefunden wurde er gegen 22.30 Uhr im Rahmen einer Suchaktion. Seine Lebensgefährtin hatte Alarm geschlagen, nachdem der Mann nicht wie vereinbart am Abend nach Hause gekommen war.

Im Einsatz standen Feuerwehr, Bergrettung und ein Notarztteam.