Ein 75-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau ist am Samstagabend im Wasser des Millstättersees treibend tot aufgefunden worden.

Eine kriminalpolizeiliche Leichenschau ergab keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden. Der Mann dürfte nach einem Lokalbesuch zu Fuß nach Hause gegangen sein und laut Polizei vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems in den den Weg begleitenden Riegerbach in Döbriach gestürzt sein.

Der Fundort der Leiche befand sich in der Nähe der Einmündung des Baches in den See. Die Bergung des Toten wurde von der Wasserrettung Ferndorf durchgeführt.