Kärntner ging mit Samurai-Schwert auf Freundin los

Ein 38-Jähriger drehte im Zuge eines Streits mit seiner Freundin völlig durch.

Kärnten. Die wilden Szenen spielten sich am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr in einer Wohnung in Klagenfurt ab.

Ein Klagenfurter geriet mit seiner 35-jährigen Freundin in Streit und rastete dabei völlig aus. Er ging auf die 35-Jährige los und verprügelte sie. Dabei erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Anschließend zertrümmerte der Angreifer mit einem Samuraischwert verschiedene Einrichtungsgegenstände. Die alarmierte Polizei sprach ein Annäherungs- und Betretungsverbot gegen den 38-Jährigen aus, zudem wurde er angezeigt. Wegen seines Gesundheitszustands und weil er sich in einem Drogenersatzprogramm befindet, konnte der Angreifer jedoch nicht festgenommen werden. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.