Ein Pensionist aus dem Kärntner Bezirk Wolfsberg ist auf einen Trickbetrüger hereingefallen und hat mehrere Tausend Euro verloren.

Der Täter hatte den Mann angerufen, sich als Polizist ausgeben und von einer vermeintlichen Einbruchsserie erzählt. Der Kärntner glaubte dem Betrüger, dass auch sein Bankangestellter hinterlistig sei. Das Opfer löste daher seine Sparbücher auf und nahm das Geld mit nach Hause, hieß es am Sonntag seitens der Polizei.

Als die Tochter ihren Vater am Donnerstag nicht erreichen konnte, bat sie eine Nachbarin nach ihm zu sehen. Die traf den Mann in seiner Wohnung an, aber von den knapp 20.000 Euro war ein Teil schon verschwunden. Die genauen Umstände müssen noch geklärt werden.