In der Nacht auf Dienstag ereignete sich um 02:03 Uhr südlich von Ferlach in Kärnten ein Erdbeben der Magnitude 2.5. Schäden an Gebäuden sind laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten. Das Beben sei aber vereinzelt schwach wahrgenommen worden.