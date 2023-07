Mädchen (11) aus Wien ertrank im Wörthersee

Tieftraurig endeten die Sommerferien für eine Wiener Familie am Wörthersee.

Kärnten. Zur Tragödie kam es vergangenen Mittwoch um 11.18 am Vormittag im Bereich Cap Wörth, wo eine 37-Jährige Wiener Urlauberin mit einem Leihtretboot am Steg angelegt hatte. Dabei ließ sie ihre Tochter, die das Boot bereits verlassen hatte und am Steg wartete, ihren Angaben zufolge nur kurz aus den Augen – während die Mutter das Tau festband, um selbst an Land zu kommen. Kurz darauf war ihre Tochter verschwunden. Mehrere vor Ort anwesende Personen suchten nach dem Mädchen, bis es schließlich von einem Badegast in etwa 2,5 Meter Tiefe im See wahrgenommen und ohne Vitalzeichen aus dem Wasser gezogen werden konnte.

Schülerin starb jetzt im Krankenhaus

Reanimiert. In der Zwischenzeit trafen bereits Rettungskräfte am Einsatzort ein. Nach erfolgreicher Reanimation wurde die 11-Jährige ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Von dort kam nun nach mehr als einer Woche die traurige Nachricht, dass die kleine Wienerin es nicht geschafft hat. Eine Sprecherin des Kärntner Krankenanstaltenbetreibers Kabeg bestätigte, dass die Schülerin gestorben ist.