Mann auf A2 tödlich mit Motorrad verunglückt

Auf der Südautobahn bei St. Andrä im Lavanttal (Kärnten) ist Donnerstagabend ein 53-Jähriger mit seinem Motorrad tödlich verunglückt.

Der Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war laut Polizei gegen 23.00 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Wien unterwegs als er aus bisher unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden Pkw eines 20-jährigen Lenkers aus der Steiermark auffuhr. Der Motorradlenker kam zu Sturz und erlitt tödliche Verletzungen. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz standen 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg und St. Andrä im Lavanttal. Die Südautobahn war in Fahrtrichtung Wien für die Dauer der Berge- und Aufräumungsarbeiten für circa vier Stunden gesperrt, teilte die Polizei in einer Aussendung Freitag früh mit.