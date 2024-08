Paragleiter stirbt nach Absturz in Kärnten

Der 56-Jährige konnte den Rettungsschirm nicht mehr auslösen und stürzte aus 60 Metern ungebremst ab.

Ein 56-jähriger Deutscher ist am Dienstagnachmittag in der Kärntner Gemeinde Berg im Drautal (Bezirk Spittal/Drau) mit seinem Paragleiter abgestürzt und in der Nacht darauf im Krankenhaus gestorben. Der Mann war gegen Mittag vom Startplatz auf der Emberger Alm in 1.720 Meter Seehöhe gestartet. Gegen 15.15 Uhr klappte laut Zeugen der Gleitschirm zusammen. Der Pilot konnte den Rettungsschirm nicht mehr auslösen und stürzte aus rund 60 Metern ungebremst in felsiges Gelände ab.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C7 wurde der lebensgefährlich Verletzte in das Krankenhaus Lienz geflogen, wo er lauf Polizeiangaben Stunden später starb. Im Einsatz standen auch die Rettung Greifenburg, die Bergrettung Oberes Drautal mit sieben Einsatzkräften und eine Streife der Polizei Greifenburg.