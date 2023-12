Schlepper haben eine neue Route durch Kärnten

Immer öfter werden Schlepper und Flüchtlinge aufgegriffen.

Kärnten. Zu vermehrten Schlepperaufgriffen kam es in den vergangenen Tagen in Kärnten. Wie das Innenministerium bestätigt, werden immer mehr Fahrten vom Balkan über Slowenien nach Kärnten durchgeführt. Auch in den kommenden Tagen wird mit Schleppern auf der Route gerechnet, weshalb die Polizei verstärkte Kontrollen ankündigt. Am Sonntag ignorierte ein Schlepper beim Grenzübergang Seebergsattel sämtliche Anhaltezeichen, entzog sich der Einreisekontrolle und raste weiter Richtung Rosentalstraße, wo er auch allen Straßensperren auswich. Mehrmals versuchten Polizeistreifen, ihn aufzuhalten, immer wieder drängte er die parallel fahrenden Polizisten brutal ab. Diese brutale Vorgehensweise bestätigt auch das Innenministerium: Die Schlepper sind rücksichtslos und auf halsbrecherische Art und Weise auf der Flucht, heißt es. Nun wird konsequent kontrolliert. "Wir sehen einen großen Stau von Migrantenam Westbalkan, die geschleppt werden wollen und jetzt versuchen natürlich auch die Schlepper ihr Geschäft nicht zu verlieren", sag Gerald Tatzgern.