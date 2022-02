Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann in seinem Wohnhaus die Waffe entladen.

Ferlach. Ein 65-jähriger Pensionist aus Ferlach (Bezirk Klagenfurt) ist am Dienstagvormittag durch einen Schuss aus einer Pistole an einer Hand verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann in seinem Wohnhaus die Waffe entladen. Dabei löste sich ein Schuss, der Verletzte wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.