Sexuelle Belästigung: 34-Jähriger begrapscht Frau im Intimbereich

Der Mann drückte die Frau gegen ein Brückengeländer, berührte sie an intimen Körperstellen und versuchte die Frau dazu zu bewegen ihn zu Küssen.

Klagenfurt. Am Samstag kurz nach 22 Uhr ging eine junge Frau (21) aus Deutschland auf der Brücke von der Wilsonstraße in Richtung des Lorettoweges, als ihr plötzlich ein 34-jähriger in Klagenfurt wohnhafter Mann aus Afghanistan den Weg abschnitt. Der Mann drückte die Frau gegen das Brückengeländer, berührte sie an intimen Körperstellen und versuchte die Frau dazu zu bewegen ihn zu Küssen. Die 21-Jährige schrie daraufhin laut um Hilfe, was von zwei Passanten wahrgenommen wurde, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Während einer der Männer sich zwischen den Beschuldigten und das Opfer drängte, verständigte der zweite Mann die Polizei. Der 34-Jährige wurde auf die Polizeiinspektion gebracht, konnte jedoch aufgrund seines alkoholisierten Zustandes vorerst nicht einvernommen werden. Weitere Ermittlungen werden vom Operativen Kriminaldienst der Stadt Klagenfurt geführt.