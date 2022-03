Skifahrer stürzt von Sessellift sechs Meter ab

Bei Griff nach Stock vom Sessel gerutscht.

Treffen. Ein 55 Jahre alter Skiurlauber aus Ungarn ist am Donnerstagnachmittag im Skigebiet Gerlitzen in der Gemeinde Treffen (Bezirk Villach-Land) von einem Sessellift ab. Der Mann stürzte nach Angaben der Polizei sechs Meter in die Tiefe. Er wurde mit einem Ski doo ins Tal gebracht und von dort mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.

Der Mann war mit zwei Freunden in einen Sessel der Klösterle Bahn gestiegen. Dabei verlor er einen Skistock. Beim Hinausfahren aus der Station verlor er den zweiten Stock. Laut den Angaben seiner Freunde griff er nach dem Stock und verlor dabei den Halt. Er rutschte vom Sessel, vorerst gelang es ihm noch, sich an den Fußrasten festzuhalten. Nach kurzer Zeit verließ ihn jedoch die Kraft und er stürzte auf die Piste. Dort fand gerade ein Skitraining statt, ein anwesender Arzt versorgte den verletzten Urlauber. Die Polizei wird in den nächsten Tagen weitere Ermittlungen zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens führen.